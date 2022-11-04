Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной»

Стали известны подробности расторжения контракта защитника Жерара Пике с «Барселоной».

По информации Football Espana, 35-летний футболист отказался от 50 миллионов евро, которые были положены ему за расторжение контракта.

Вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры.

Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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