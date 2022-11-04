Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной»

Ну и ДУРАК. Честно заработанное нужно брать. Этими деньгами мог бы кому то очень помочь. Какой ни будь фонд помощи нуждающимся организовал. А так это БАБЛО останется жуликоватому и радужному руководству Барселоны...(((((((((((((((((((((((
Стали известны подробности расторжения контракта защитника Жерара Пике с «Барселоной».
По информации Football Espana, 35-летний футболист отказался от 50 миллионов евро, которые были положены ему за расторжение контракта.
Вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры.
- Пике – воспитанник «Барсы».
- Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
- В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
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