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    Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной»

    Стали известны подробности расторжения контракта защитника Жерара Пике с «Барселоной».

    По информации Football Espana, 35-летний футболист отказался от 50 миллионов евро, которые были положены ему за расторжение контракта.

    Вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры.

    • Пике – воспитанник «Барсы».
    • Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
    • В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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    Источник: Football Espana

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17641

      Cleaner 10 минут назад

      Ну и ДУРАК. Честно заработанное нужно брать. Этими деньгами мог бы кому то очень помочь. Какой ни будь фонд помощи нуждающимся организовал. А так это БАБЛО останется жуликоватому и радужному руководству Барселоны...(((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +172

      russkiisergei 37 минут назад

      официально отказался, получил в конверте!!!

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      Рейтинг: +99

      Клаус 54 минуты назад

      Отказался от 50, согласился за 30

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      Рейтинг: +11829

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир, за 2 часа ( смотри свою ленту ) сумма выросла на 20 миллионов.
      Так дело пойдёт и Пике передумает. Часика через 4-е.

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