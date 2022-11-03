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В Испании назвали причину завершения карьеры Пике

3 ноября 2022, 23:55
3

Журналистка Cope Хелена Кондис Эдо (аудитория в твиттере – 148,5 тысячи подписчиков) рассказала, почему защитник «Барселоны» Жерар Пике решил закончить профессиональную карьеру.

По ее информации, 35-летний футболист устал от критики в СМИ и футбольных проблем – в этом сезоне он поучаствовал всего в девяти матчах (554 минуты).

Также испанец обижен на президента клуба Жоана Лапорту, но не хочет выносить их конфликт в публичную плоскость.

  • Пике – воспитанник «Барсы».
  • Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
  • В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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Источник: твиттер журналистки Хелены Кондис Эдо
Испания. Примера Барселона Пике Жерар
Комментарии (3)
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Lipatoff
1667538031
Спасибо Жерар за все
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Давид59
1667539567
Там же, наверное и его бл*дство наложилось. Шакиру это тоже достало.
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DeStar
1667563023
пофигу, легенда Барсы все-равно. Но последние годы сдал трох, ну и это нормально.
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