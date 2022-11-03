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    «Я иду, вы снимаете. Это неправильно». Гогниев раскритиковал журналистов после заседания КДК

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал журналистов после заседания КДК РФС.

    — Я иду, вы снимаете. Это немножко неправильно.

    Ребят, вы сами все понимаете. Вы все узнаете из официального заявления КДК. Вот представьте, если бы в вас тыкали камерами.

    — Мне кажется, что вы в любой ситуации чувствуете себя комфортно.

    — В данном случае — нет.

    • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2019

      Bozigit 25 минут назад

      Гогниев всех переплюнул)

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      Рейтинг: +2728

      фанат джигурды 53 минуты назад

      "Я иду, а вы снимаете. Это немножко неправильно."

      Как будто с него штаны снимали.

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      Рейтинг: +5230

      Enter2006 1 час назад

      Если стал публичной личностью, то "Я иду, вы снимаете." - это нормально.
      Хоть в футболе ты тренер, хоть актёр, хоть гонщик, хоть певица. Хорошо что ты не боксёр c неуравновешенной психикой, ударил бы уже в каталажку поехал.

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      Рейтинг: +17638

      Cleaner 1 час назад

      Гогниев, сиди ДОМА, тогда тебя снимать никто не будет!...(((

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      Рейтинг: +908

      Untitled-1 2 часа назад

      В этом жизнь публичной личности. Вышел на высокий уровень, будь добр следи за помелом и за поведением.

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