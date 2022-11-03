«Я иду, вы снимаете. Это неправильно». Гогниев раскритиковал журналистов после заседания КДК

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал журналистов после заседания КДК РФС.

— Я иду, вы снимаете. Это немножко неправильно.

Ребят, вы сами все понимаете. Вы все узнаете из официального заявления КДК. Вот представьте, если бы в вас тыкали камерами.

— Мне кажется, что вы в любой ситуации чувствуете себя комфортно.

— В данном случае — нет.

В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно