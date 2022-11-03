Гогниев – о конфликте с Дурасовым: «Такие вещи не должны всплывать. Это было не на камеру»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прибыл на заседание КДК РФС
- В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
- Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
- Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
– Какое наказание ожидаете?
– Посмотрим сейчас.
– Будете готовы извиниться перед Дурасовым?
– Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось – это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.
– С Глушаковым разобрались?
– Все вопросы решены.
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Источник: «Спорт-Экспресс»