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    Гогниев – о конфликте с Дурасовым: «Такие вещи не должны всплывать. Это было не на камеру»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прибыл на заседание КДК РФС

    • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

    – Какое наказание ожидаете?

    – Посмотрим сейчас.

    – Будете готовы извиниться перед Дурасовым?

    – Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось – это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.

    – С Глушаковым разобрались?

    – Все вопросы решены.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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