Гогниев – о конфликте с Дурасовым: «Такие вещи не должны всплывать. Это было не на камеру»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прибыл на заседание КДК РФС

В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

– Какое наказание ожидаете?

– Посмотрим сейчас.

– Будете готовы извиниться перед Дурасовым?

– Почему нет? Я с ним пообщаться готов. Наверное, еще увидимся. То, что случилось – это было не на камеру, это жизнь. Такие вещи не должны всплывать.

– С Глушаковым разобрались?

– Все вопросы решены.

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