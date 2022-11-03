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    «Бывает такое, человек сходит с ума». Уткин – о Божовиче

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывания Миодрага Божовича в адрес Лучано Спаллетти.

    «Есть тренеры, которые из России уезжают сошедшими с ума. Один из самых ярких представителей – Миодраг Божович.

    На этой неделе он дал колоссально идиотское интервью и там, в частности, назвал Лучано Спаллетти лысым гондоном. Бывает такое, человек сходит с ума.

    Честно говоря, не могу понять, мне кажется, что оскорблением бы являлось со словом «гондон» слово «шершавый» или, например, «с заусенцем». А лысый – это же на самом деле качественный.

    И качество Спаллетти показывается прямо сейчас в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

    А Божович сидит без работы и пускает пузыри, которые всплывают и лопаются в жидком поносе», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      dragoff 1 час назад

      Ну, не знаю... По мне, так Божевич прав, на счет спагетти. К тому же, лучше быть сумасшедшим, но веселым Сербом, чем качественным лысым г0ндоном...

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      Рейтинг: +724

      SLADE2019 3 часа назад

      Он судя по всему кайфы перемешал, что непозволительно, тем более в его возрасте.

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