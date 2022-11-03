«Бывает такое, человек сходит с ума». Уткин – о Божовиче

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывания Миодрага Божовича в адрес Лучано Спаллетти.

«Есть тренеры, которые из России уезжают сошедшими с ума. Один из самых ярких представителей – Миодраг Божович.

На этой неделе он дал колоссально идиотское интервью и там, в частности, назвал Лучано Спаллетти лысым гондоном. Бывает такое, человек сходит с ума.

Честно говоря, не могу понять, мне кажется, что оскорблением бы являлось со словом «гондон» слово «шершавый» или, например, «с заусенцем». А лысый – это же на самом деле качественный.

И качество Спаллетти показывается прямо сейчас в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

А Божович сидит без работы и пускает пузыри, которые всплывают и лопаются в жидком поносе», – сказал Уткин.

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