Два игрока «Крыльев Советов» зимой могут перейти в «Локомотив»

Состав «Локомотива» во время зимнего трансферного окна могут пополнить сразу два футболиста из «Крыльев Советов».
Это центральный защитник Александр Солдатенков и правый вингер Роман Ежов.
Предположительно, о переходе этих игроков в «Локо» договорился Дмитрий Поляцкин. Экс-заместитель гендиректора футбольной школы «Чертаново» претендует на должность ответственного за селекцию в московском клубе.
- Солдатенков и Ежов – воспитанники «Чертаново».
- В этом сезоне защитник сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Ежов отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 12 играх.
- Рыночная стоимость обоих игроков – 1,5 миллиона евро.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова