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    Два игрока «Крыльев Советов» зимой могут перейти в «Локомотив»

    Состав «Локомотива» во время зимнего трансферного окна могут пополнить сразу два футболиста из «Крыльев Советов».

    Это центральный защитник Александр Солдатенков и правый вингер Роман Ежов.

    Предположительно, о переходе этих игроков в «Локо» договорился Дмитрий Поляцкин. Экс-заместитель гендиректора футбольной школы «Чертаново» претендует на должность ответственного за селекцию в московском клубе.

    • Солдатенков и Ежов – воспитанники «Чертаново».
    • В этом сезоне защитник сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Ежов отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 12 играх.
    • Рыночная стоимость обоих игроков – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17334

      paracetamol 1 час назад

      Под такое дело я бы увеличил стоимость каждого в 10 раз!

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