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    Канчельскис составил список легенд российского футбола. Божович в него не попал

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал людей, которых считает легендами российского футбола.

    «Миодраг не легенда. Легенды у нас Валерий Газзаев, Юрий Семин и Олег Романцев.

    А Божович что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу? Убили как специалиста – громко сказано. Не совсем это правда. Миодраг проработал в «Динамо», «Ростове» и в «Амкаре». Ему грех жаловаться!» – сказал Канчельскис.

    • Божович в последнем интервью назвал себя легендой российского футбола.
    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      SuperPav11 1 час назад

      Надрел он уже он даже не русскиц чтоь что то там говорить

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