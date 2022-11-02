Канчельскис составил список легенд российского футбола. Божович в него не попал

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал людей, которых считает легендами российского футбола.

«Миодраг не легенда. Легенды у нас Валерий Газзаев, Юрий Семин и Олег Романцев.

А Божович что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу? Убили как специалиста – громко сказано. Не совсем это правда. Миодраг проработал в «Динамо», «Ростове» и в «Амкаре». Ему грех жаловаться!» – сказал Канчельскис.

Божович в последнем интервью назвал себя легендой российского футбола.

Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».

Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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