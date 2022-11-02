Божович: «Россию вернут в еврокубки через полгода, когда закончится СВО»

Бывший тренер «Ростова» Миодраг Божович считает, что российские клубы вернутся в еврокубки через полгода.

— Как думаете, когда Россию вернут в еврокубки? Когда УЕФА и ФИФА снимут бан?

— Через полгода. Думаю, СВО закончится через полгода, и российские команды будут вновь играть на европейской арене – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и так далее. Через шесть месяцев у России все будет хорошо.