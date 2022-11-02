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    Божович: «Россию вернут в еврокубки через полгода, когда закончится СВО»

    Бывший тренер «Ростова» Миодраг Божович считает, что российские клубы вернутся в еврокубки через полгода.

    — Как думаете, когда Россию вернут в еврокубки? Когда УЕФА и ФИФА снимут бан?

    — Через полгода. Думаю, СВО закончится через полгода, и российские команды будут вновь играть на европейской арене – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и так далее. Через шесть месяцев у России все будет хорошо.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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