Божович: «Россию вернут в еврокубки через полгода, когда закончится СВО»

Бывший тренер «Ростова» Миодраг Божович считает, что российские клубы вернутся в еврокубки через полгода.
— Как думаете, когда Россию вернут в еврокубки? Когда УЕФА и ФИФА снимут бан?
— Через полгода. Думаю, СВО закончится через полгода, и российские команды будут вновь играть на европейской арене – в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и так далее. Через шесть месяцев у России все будет хорошо.
- Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
- Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»