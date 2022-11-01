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    «Нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Решение одно – уволить». Орлов – о Гогниеве в «Химках»

    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

    «Мы смотрим на происходящее в «Химках» со стороны и ухмыляемся. Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду?

    Что этот тренер носит в своeм ранце? Какие успехи? Никаких. Нельзя рисковать, выбирая тренеров.

    Он один раз случайно обыграл «Зенит» на Кубок. А сейчас смотрим – у него вообще нет профессионализма в поведении. По-хамски обращается с журналистами. Комиссия по этике должна вынести вердикт по тому, что произошло в перерыве матча.

    Тренер – это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Каким примером Гогниев может быть для молодых футболистов? А для болельщиков?

    Ну нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Он же ничего не сделал, его кто-то просто всунул. Решение клуба тут может быть одно – уволить.

    Ну это же дискредитация РПЛ, нашего футбола. Зачем такой человек нужен?» – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5222

      Enter2006 25 минут назад

      Ждём пока у руководства Химок закончится то, от чего всё это происходит.
      Но видимо запасов у них много, если с начала августа никак не отпустит...

      0
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      Рейтинг: +1224

      Sky Spartak 48 минут назад

      Орлов оказывается умеет говорить, правильные мысли ) !!!

      2
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      Рейтинг: +1115

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду?
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      А чем знаменит Химки, чтобы заслуживать лучшего тренера? Гена как Джо Байден, скоро с тенью здороваться будет

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      Рейтинг: +6914

      Беспонтий > Красногвардейчик 18 минут назад

      ))
      в девятку!

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      Рейтинг: +1115

      Красногвардейчик > Беспонтий 13 минут назад

      А до десятки почему не дотягивает?)

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      Рейтинг: +6914

      Беспонтий > Красногвардейчик 3 минуты назад

      потому что это футбольные ворота
      а не тир

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