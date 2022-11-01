«Нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Решение одно – уволить». Орлов – о Гогниеве в «Химках»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

«Мы смотрим на происходящее в «Химках» со стороны и ухмыляемся. Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду?

Что этот тренер носит в своeм ранце? Какие успехи? Никаких. Нельзя рисковать, выбирая тренеров.

Он один раз случайно обыграл «Зенит» на Кубок. А сейчас смотрим – у него вообще нет профессионализма в поведении. По-хамски обращается с журналистами. Комиссия по этике должна вынести вердикт по тому, что произошло в перерыве матча.

Тренер – это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Каким примером Гогниев может быть для молодых футболистов? А для болельщиков?

Ну нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Он же ничего не сделал, его кто-то просто всунул. Решение клуба тут может быть одно – уволить.

Ну это же дискредитация РПЛ, нашего футбола. Зачем такой человек нужен?» – сказал Орлов.