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  • «Нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Решение одно – уволить». Орлов – о Гогниеве в «Химках»

«Нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Решение одно – уволить». Орлов – о Гогниеве в «Химках»

1 ноября 2022, 18:31
10

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

  • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
  • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
  • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

«Мы смотрим на происходящее в «Химках» со стороны и ухмыляемся. Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду?

Что этот тренер носит в своeм ранце? Какие успехи? Никаких. Нельзя рисковать, выбирая тренеров.

Он один раз случайно обыграл «Зенит» на Кубок. А сейчас смотрим – у него вообще нет профессионализма в поведении. По-хамски обращается с журналистами. Комиссия по этике должна вынести вердикт по тому, что произошло в перерыве матча.

Тренер – это тот человек, который определяет дисциплину игроков. Каким примером Гогниев может быть для молодых футболистов? А для болельщиков?

Ну нельзя пускать в РПЛ таких тренеров. Он же ничего не сделал, его кто-то просто всунул. Решение клуба тут может быть одно – уволить.

Ну это же дискредитация РПЛ, нашего футбола. Зачем такой человек нужен?» – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1667317466
Скажите, пожалуйста, чем знаменит Гогниев, что ему доверили эту команду? -------------------------------------------------------------- А чем знаменит Химки, чтобы заслуживать лучшего тренера? Гена как Джо Байден, скоро с тенью здороваться будет
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Sky Spartak
1667318126
Орлов оказывается умеет говорить, правильные мысли ) !!!
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Enter2006
1667319513
Ждём пока у руководства Химок закончится то, от чего всё это происходит. Но видимо запасов у них много, если с начала августа никак не отпустит...
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edw7777
1667324484
Согласен!!!
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ScarlettOgusania
1667327498
Гена, как на партсобрании сразу дал оценку и осудил Гогниева) а кто из тренеров в Химки достоин, дядя Ген? Кержу местечко в Подмосковье лоббируешь)
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шахта Заполярная
1667329826
А таких комментаторов разве можно
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