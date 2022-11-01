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    Агент Шапи отреагировал на новость о планах «Хапоэля» выкупить игрока у «Краснодара»

    Алан Агузаров, агент нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию, что «Хапоэль» из Беер-Шевы готов выкупить россиянина у «Краснодара» за 1 миллион евро.

    «Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры.

    На сегодняшний день Шапи – один из лидеров «Хапоэля», и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована.

    Самому Шапи очень комфортно в команде!» – сказал Агузаров.

    • «Хапоэль» арендовал Шапи в августе.
    • Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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