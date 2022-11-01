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    Ловчев: «Спартак» не играл так красиво лет десять. Абаскаль что-то нашел в этих игроках»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре столичного клуба.

    – «Спартак» в первом тайме должен был забивать три «Торпедо», не забил ни одного.

    – Но создают они много. На нынешний «Спартак» приятно смотреть. В последние лет десять «Спартак» так весело, красиво, интересно для болельщиков не играл.

    Абаскаль что-то такое нашел в этих игроках, и нынешняя игра команды – его заслуга. А ведь это те же самые футболисты, что были и при других тренерах, но такого футбола не показывали.

    • Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • Они занимают 2-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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    Источник: «Советский спорт»

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