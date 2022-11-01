Ловчев: «Спартак» не играл так красиво лет десять. Абаскаль что-то нашел в этих игроках»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре столичного клуба.

– «Спартак» в первом тайме должен был забивать три «Торпедо», не забил ни одного.

– Но создают они много. На нынешний «Спартак» приятно смотреть. В последние лет десять «Спартак» так весело, красиво, интересно для болельщиков не играл.

Абаскаль что-то такое нашел в этих игроках, и нынешняя игра команды – его заслуга. А ведь это те же самые футболисты, что были и при других тренерах, но такого футбола не показывали.