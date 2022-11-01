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    Агент Жиго допустил возвращение француза в «Спартак»

    Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил, может ли игрок вернуться в «Спартак».

    «Возможно, однажды он вернется в «Спартак», потому что Самуэль очень привязан к клубу и Москве.

    Мы не знаем будущего. Сегодня он очень счастлив в «Марселе», все идет очень хорошо.

    Самуэль следит за всеми результатами «Спартака». Он всегда на связи с игроками команды и у него очень хорошие отношения с болельщиками красно-белых», – сказал агент.

    • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
    • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

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    Источник: Metaratings

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