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Агент Жиго допустил возвращение француза в «Спартак»

1 ноября 2022, 00:34
5

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил, может ли игрок вернуться в «Спартак».

«Возможно, однажды он вернется в «Спартак», потому что Самуэль очень привязан к клубу и Москве.

Мы не знаем будущего. Сегодня он очень счастлив в «Марселе», все идет очень хорошо.

Самуэль следит за всеми результатами «Спартака». Он всегда на связи с игроками команды и у него очень хорошие отношения с болельщиками красно-белых», – сказал агент.

  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Марсель Жиго Самуэль
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1667271227
За команду ветеранов...
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oyabun
1667281188
Вернуться на закате карьеры? Спартаку он сейчас нужен, а потом, когда-нибудь..это навряд ли.
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alefreddy
1667288427
вернется с Глушаковым пешком ходить
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SLADE2019
1667289638
Спартаку он и сейчас не особо нужен. Как защитник, так себе, на твердую троечку. Из-за его косяков не один, и даже не десять мячей в сетке ворот Спартака оказывались. Пусть со стороны за Спартак переживает.
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zigbert
1667305676
Время конечно уходит. Не без ошибок играл в Спартаке но то что он боец - это точно.
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