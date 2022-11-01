Агент Жиго допустил возвращение француза в «Спартак»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил, может ли игрок вернуться в «Спартак».

«Возможно, однажды он вернется в «Спартак», потому что Самуэль очень привязан к клубу и Москве.

Мы не знаем будущего. Сегодня он очень счастлив в «Марселе», все идет очень хорошо.

Самуэль следит за всеми результатами «Спартака». Он всегда на связи с игроками команды и у него очень хорошие отношения с болельщиками красно-белых», – сказал агент.