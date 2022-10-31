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    Головин прокомментировал свой гол и победу над «Анжером»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после выигранного матча 13-го тура Лиги 1 против «Анжера».

    • Монегаски победили со счетом 2:0.
    • Российский хавбек забил 2-й гол во встрече.

    «Понятно, что перед этой игрой мы были фаворитами, должны были побеждать и набирать три очка. Хорошо, что это удалось сделать, смогли воплотить своe преимущество в голы.

    Рад ли что мой мяч стал победным? Прежде всего рад, что выиграли. Свой гол, безусловно, тоже даeт положительные эмоции, забить или отдать голевую передачу всегда приятно.

    Почему начал матч на семейке запасных? Знал об этом заранее, это было обговорено. Дело в том, что в четверг мы провели на выезде достаточно тяжелую игру в Венгрии. Оставили там немало сил, поэтому было понятно, что тренерский штаб будет использовать определeнную ротацию состава.

    Так что все нормально. Выйти на замену и забить тоже очень неплохой вариант», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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