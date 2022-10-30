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    Колосков: «Никакая Промес не легенда «Спартака»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не склонен считать форварда Квинси Промеса легендой «Спартака».

    «У нас нет критериев легенды. Титов – легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев – тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», – сказал Колосков.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Промес сейчас с 11 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13901

      playsh 26 минут назад

      Ни тебе решать,старый мухомор,кто легенда,а кто нет.Только любовь болельщиков является верным и единственным критерием.Антоха один из лучших бомбардиров команды в её истории и,конечно же,полноправная легенда Спартака.Удачи Промесу и всем нам.

      0
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      Рейтинг: +712

      SLADE2019 37 минут назад

      Согласен, что Промесу далеко до тех, кого можно считать легендой. Только Титова и подавно таким нельзя считать. Легенды Спартака - это Нетто, Симонян, Дасаев, а из современных российских только Аленичев, как никак обладатель обоих высших клубных европейский титулов. Черенкова можно в легенды включить за какую то немыслимую любовь болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +3529

      АртурZaСМ > SLADE2019 23 минуты назад

      С какого перепугу Аленичев легенда? чувак провел за клуб 143 игры и те с перерывом забил 22 гола. Чем Промес хуже? 161 игра 79 мячей... В чём критерий легендарности если не в этом?

      1
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      Рейтинг: +9521

      САДЫЧОК 1 час назад

      Шизанутый и охамевший пердун Колосков не авторитет , да и вообще подзаборный хам ! Даже предложение выстроил , как последний гопник !

      3
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      Рейтинг: +16094

      NewLife 1 час назад

      Промес - хороший футболист, а Колосков - никчемный чиновник.

      4
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      Рейтинг: +26534

      slavutiq70 1 час назад

      Ну если не считать легендой игрока идущего на 7 месте по забитым голам за всю столетнею историю клуба , тогда кого считать ???

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      Рейтинг: +13901

      playsh > slavutiq70 14 минут назад

      Не надо слушать старого маразматика,седьмое место после Симоняна,Родионова,Хусаинова,Черенкова,Гаврилова,Титова.И это не легенда?
      Да пошёл в жопу этот пердун Колосков.

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      Рейтинг: +3228

      acor94 2 часа назад

      Путин - президент, Лукашенко - президент, ну а Колосков какой же президент? полтора года штаны просиживает, да глупые интервью раздаёт.

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      Рейтинг: +13901

      playsh > acor94 13 минут назад

      !!!

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