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Колосков: «Никакая Промес не легенда «Спартака»

30 октября 2022, 11:03
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не склонен считать форварда Квинси Промеса легендой «Спартака».

«У нас нет критериев легенды. Титов – легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев – тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», – сказал Колосков.

  • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
  • Промес сейчас с 11 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (10)
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acor94
1667117850
Путин - президент, Лукашенко - президент, ну а Колосков какой же президент? полтора года штаны просиживает, да глупые интервью раздаёт.
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slavа0508
1667118892
Ну если не считать легендой игрока идущего на 7 месте по забитым голам за всю столетнею историю клуба , тогда кого считать ???
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NewLife
1667119287
Промес - хороший футболист, а Колосков - никчемный чиновник.
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САДЫЧОК
1667121196
Шизанутый и охамевший пердун Колосков не авторитет , да и вообще подзаборный хам ! Даже предложение выстроил , как последний гопник !
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SLADE2019
1667123075
Согласен, что Промесу далеко до тех, кого можно считать легендой. Только Титова и подавно таким нельзя считать. Легенды Спартака - это Нетто, Симонян, Дасаев, а из современных российских только Аленичев, как никак обладатель обоих высших клубных европейский титулов. Черенкова можно в легенды включить за какую то немыслимую любовь болельщиков.
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Plyash
1667123776
Ни тебе решать,старый мухомор,кто легенда,а кто нет.Только любовь болельщиков является верным и единственным критерием.Антоха один из лучших бомбардиров команды в её истории и,конечно же,полноправная легенда Спартака.Удачи Промесу и всем нам.
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