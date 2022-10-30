Колосков: «Никакая Промес не легенда «Спартака»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не склонен считать форварда Квинси Промеса легендой «Спартака».
«У нас нет критериев легенды. Титов – легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев – тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», – сказал Колосков.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
- Промес сейчас с 11 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
Источник: Sport24