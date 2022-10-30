Гогниев прокомментировал свое удаление в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не согласен со второй желтой карточкой, показанной ему в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил – есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Судья потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», – сказал тренер.