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    Гогниев прокомментировал свое удаление в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не согласен со второй желтой карточкой, показанной ему в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    «Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил – есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Судья потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», – сказал тренер.

    • 2-й там Гогниев смотрел с трибуны.
    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Химчане не побеждают с 7 августа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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