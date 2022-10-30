Юран может вновь возглавить «Химки», Роналду купил дом в Португалии и другие новости дня

Вагнер Лав оформил хет-трик в матче второго бразильского дивизиона.

Педриньо: «Может, когда-нибудь я получу российский паспорт».

Роналду купил самый дорогой дом в Португалии.

«Ювентусу» грозит 60-миллионный штраф из-за Роналду.

«Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо».

Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо». Он спорил с арбитром и сорвался на комментатора.

«Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве.

«Химки» могут уволить Гогниева и вернуть Юрана.

Гогниев: «Верю в чудеса. Сделаем из «Химок» конфетку».

Глушаков за день проиграл два матча.