Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал владельцем новой элитной недвижимости.

Он купил самый дорогой дом в Португалии за 18 миллионов фунтов.

Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. На территории также есть открытая площадка (544 кв метра), которая включает в себя различные сады и огромный бассейн.