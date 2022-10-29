Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал владельцем новой элитной недвижимости.
Он купил самый дорогой дом в Португалии за 18 миллионов фунтов.
Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. На территории также есть открытая площадка (544 кв метра), которая включает в себя различные сады и огромный бассейн.
- В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
- В январе он может покинуть «МЮ».
- Один из вариантов продолжения карьеры – «Спортинг».
Источник: The Sun