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Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

29 октября 2022, 12:44
3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал владельцем новой элитной недвижимости.

Он купил самый дорогой дом в Португалии за 18 миллионов фунтов.

Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. На территории также есть открытая площадка (544 кв метра), которая включает в себя различные сады и огромный бассейн.

  • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
  • В январе он может покинуть «МЮ».
  • Один из вариантов продолжения карьеры – «Спортинг».

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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jek718875
1667038841
Это нормально, было бы глупо,если бы,он купил избу в Суходрищенске
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mutabor0992
1667070458
Бар "Голубая устрица".
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inzek
1667084477
скоро уйдет из футбола. пора в недвижимость вкладываться. дом, где жил сам "СР7" уйдет, в случае чего, в несколько раз больше)
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