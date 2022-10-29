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    Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал владельцем новой элитной недвижимости.

    Он купил самый дорогой дом в Португалии за 18 миллионов фунтов.

    Это трехэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров. На территории также есть открытая площадка (544 кв метра), которая включает в себя различные сады и огромный бассейн.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • В январе он может покинуть «МЮ».
    • Один из вариантов продолжения карьеры – «Спортинг».

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      reownrew 3 минуты назад

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      Рейтинг: +1481

      jek718875 1 час назад

      Это нормально, было бы глупо,если бы,он купил избу в Суходрищенске

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      Рейтинг: +6800

      Semenycch 2 часа назад

      Зачем это ему? С женой в прядки играть?

      1
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      Рейтинг: +3933

      Питерский князь > Semenycch 46 минут назад

      Голым по дому бегать.
      :)))

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