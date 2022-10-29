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    «Ювентусу» грозит 60-миллионный штраф из-за Роналду

    «Ювентус» могут оштрафовать на сумму от 20 до 60 миллионов евро.

    Туринскому клубу грозит соответствующее наказание за финансовые махинации.

    В частности, «Ювентус» подозревают в тайной выплате Криштиану Роналду 20 миллионов евро без внесения этой транзакции в отчетность.

    • Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
    • Ранее нападающий «МЮ» отказался сотрудничать с прокуратурой Турина.

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    Источник: Get Italian Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      reownrew 4 минуты назад

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      Рейтинг: +3933

      Питерский князь 52 минуты назад

      У УЕФА закончились деньги, с клубов начали тащить?
      :)))
      От Газпрома откатов больше нет?
      :)))

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