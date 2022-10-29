«Ювентусу» грозит 60-миллионный штраф из-за Роналду

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«Ювентус» могут оштрафовать на сумму от 20 до 60 миллионов евро.
Туринскому клубу грозит соответствующее наказание за финансовые махинации.
В частности, «Ювентус» подозревают в тайной выплате Криштиану Роналду 20 миллионов евро без внесения этой транзакции в отчетность.
- Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
- Ранее нападающий «МЮ» отказался сотрудничать с прокуратурой Турина.