Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу о мошенничестве президента «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался предстать перед итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента клуба Андреа Аньелли, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Контракт португальца с «МЮ» истекает летом.
- На выходных форвард пропустил игру с «Челси» из-за отстранения по решению главного тренера Эрика тен Хага.
Источник: твиттер Танкреди Палмери