Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу о мошенничестве президента «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался предстать перед итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента клуба Андреа Аньелли, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год