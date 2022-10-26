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    Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов. Стороны заключили секретное соглашение

    «Ювентус» заплатил нападающему Криштиану Роналду около 20 миллионов евро, не включив эту сумму в финансовую отчетность, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Стороны заключили секретное соглашение, по которому португалец получил часть зарплаты без уплаты налогов и без включения в итоговую финансовую отчeтность клуба.

    По версии следствия, в период с 2018 по 2020-й год «Ювентус» искусственно завысил сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.

    • Португалец ранее отказался сотрудничать с прокуратурой Турина.
    • Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.

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    Источник: GIFN

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1472

      GM 34 минуты назад

      "Сенсации. Скандалы. Разоблачения"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17561

      Cleaner 1 час назад

      Теперь Роналду посадят. Или оштрафуют в ДЕСЯТИКРАТНОМ размере. На гниющем Западе за махинации наказывают.

      1
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      Рейтинг: +7573

      Томик > Cleaner 38 минут назад

      Канешна наказывают. Кого хотят. А кого не хотят, то пальчиком машут "Аяяяяй, "Сити", не делайте так третий раз!"

      3
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      Рейтинг: +17561

      Cleaner > Томик 22 минуты назад

      Некорректное сравнение.

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