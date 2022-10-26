Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов. Стороны заключили секретное соглашение

«Ювентус» заплатил нападающему Криштиану Роналду около 20 миллионов евро, не включив эту сумму в финансовую отчетность, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны заключили секретное соглашение, по которому португалец получил часть зарплаты без уплаты налогов и без включения в итоговую финансовую отчeтность клуба.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020-й год «Ювентус» искусственно завысил сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.