Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов. Стороны заключили секретное соглашение

«Ювентус» заплатил нападающему Криштиану Роналду около 20 миллионов евро, не включив эту сумму в финансовую отчетность, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны заключили секретное соглашение, по которому португалец получил часть зарплаты без уплаты налогов и без включения в итоговую финансовую отчeтность клуба.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020-й год «Ювентус» искусственно завысил сумму прироста капитала на 115 миллионов евро.
- Португалец ранее отказался сотрудничать с прокуратурой Турина.
- Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021-й год.
Источник: GIFN