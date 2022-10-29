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    Педриньо: «Может, когда-нибудь я получу российский паспорт»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, не исключил получение гражданства РФ.

    – Малком и Клаудиньо собираются получать российский паспорт. А ты?

    – Да, я знаю об этом. Про меня слишком рано говорить. Даже не думал об этом. Но никто не знает, что будет в будущем.

    Может, я когда-нибудь получу российский паспорт и буду считаться россиянином.

    • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      reownrew 2 минуты назад

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      Рейтинг: +11104

      alex1951 33 минуты назад

      *******,мысль здравая,но с такой фамилиёй,твои шансы 0%.....выходи замуж и меняй фамилио на Хуанито - это уже ближе к мужскому началу...ничяво личнага ,просто совет депутата Госдумы)))

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      Рейтинг: +11104

      alex1951 > alex1951 32 минуты назад

      Вот ,сам видишь - не проханже ,твое название!)))

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