Педриньо: «Может, когда-нибудь я получу российский паспорт»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, не исключил получение гражданства РФ.
– Малком и Клаудиньо собираются получать российский паспорт. А ты?
– Да, я знаю об этом. Про меня слишком рано говорить. Даже не думал об этом. Но никто не знает, что будет в будущем.
Может, я когда-нибудь получу российский паспорт и буду считаться россиянином.
- «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
Источник: Sport24