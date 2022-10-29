Педриньо: «Может, когда-нибудь я получу российский паспорт»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, не исключил получение гражданства РФ.

– Малком и Клаудиньо собираются получать российский паспорт. А ты?

– Да, я знаю об этом. Про меня слишком рано говорить. Даже не думал об этом. Но никто не знает, что будет в будущем.

Может, я когда-нибудь получу российский паспорт и буду считаться россиянином.