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  • «Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве

«Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве

29 октября 2022, 16:16
17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

  • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
  • После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
  • Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

«Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.

Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола.

Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения. Зачем нам нужны такие тренеры?

Я сейчас обращаюсь к РФС, РПЛ: «Нам такие люди зачем?». Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Гогниев Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (17)
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Fusballer
1667049482
Про Губерниева то же самое можно сказать.
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Enter2006
1667050150
Дети смотрят? А как же "говно в воротах" справедливый ты наш? Ты был уе*аном так и останешься навсегда.
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GreyDM
1667050155
Губер, а этот твой словесный поток дети не увидят? Гогниев, конечно, тот ещё чудик, но мне кажется, что критикуя его в такой манере, ты только уподобляешься ему. Стоит задуматься...
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alex1951
1667050826
Гогниев - хороший он там или плохой....но должность тренера нервы...и не оправдывая его высказывания ,замечу это жизнь на нервах... И про тебя Губа-Трындящая... Считаешь себя пупом земли ,тебе все ПОХ,тебе все можно? На тебя Гогниев не в суд подавать будет ,а за такие слова тебе надо устроить ,,закат солнца вручную ,, ...полагаю добежало....PS Твоей моське давно требуется ,,косметическая операция,,....не уважают тебя.....выскочка и трепло....знать бы ,кто такого придурка крышует?
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Эном айс
1667052837
Человек "живущий в Химках" наорал на человека, работающего в "Химках". Хотя ,назвать коттеджный элитный посёлок Сходня Химками язык не поворачивается. Впрочем и Химки командой тоже трудно назвать. Чушь какая-то.
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ДЖУZ
1667052970
Когда в Грозном он вывел уже всех своим поведением, мы в Грозном были дикарями,что он напросился чтоб ему дали по шее, а сейчас он дикарь, вас не поймёшь
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MaxRnD
1667053980
Чья б корова мычала .... https://www.youtube.com/shorts/G1-Lpy14v8Y Примат, ска
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АлексМак
1667055665
Прав на все 100 в данном случае, (хотя и сам распальцованный м-ло). Но сейчас не об этом, а о том, что человек, кот. не может себя сдерживать ,не должен быть тренером. А для начала нужно к психиатору.
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Красногвардейчик
1667057259
Губерниева кстати то же)))
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Мортус
1667059547
Да харош. У человека фанайди. Не предерёшся. Имеет право. И матом и комментатора за грудки.
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