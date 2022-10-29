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    «Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
    • После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
    • Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

    «Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.

    Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола.

    Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения. Зачем нам нужны такие тренеры?

    Я сейчас обращаюсь к РФС, РПЛ: «Нам такие люди зачем?». Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +251

      АлексМак 26 минут назад

      Прав на все 100 в данном случае, (хотя и сам распальцованный м-ло). Но сейчас не об этом, а о том, что человек, кот. не может себя сдерживать ,не должен быть тренером. А для начала нужно к психиатору.

      0
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      Рейтинг: +50712

      MaxRnD 54 минуты назад

      Чья б корова мычала ....
      https://www.youtube.com/shorts/G1-Lpy14v8Y
      Примат, ска

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 1 час назад

      Когда в Грозном он вывел уже всех своим поведением, мы в Грозном были дикарями,что он напросился чтоб ему дали по шее, а сейчас он дикарь, вас не поймёшь

      1
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      Рейтинг: +447

      Эном айс 1 час назад

      Человек "живущий в Химках" наорал на человека, работающего в "Химках".
      Хотя ,назвать коттеджный элитный посёлок Сходня Химками язык не поворачивается. Впрочем и Химки командой тоже трудно назвать.
      Чушь какая-то.

      3
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      Рейтинг: +11111

      alex1951 1 час назад

      Гогниев - хороший он там или плохой....но должность тренера нервы...и не оправдывая его высказывания ,замечу это жизнь на нервах...
      И про тебя Губа-Трындящая...
      Считаешь себя пупом земли ,тебе все ПОХ,тебе все можно?
      На тебя Гогниев не в суд подавать будет ,а за такие слова тебе надо устроить ,,закат солнца вручную ,, ...полагаю добежало....PS Твоей моське давно требуется ,,косметическая операция,,....не уважают тебя.....выскочка и трепло....знать бы ,кто такого придурка крышует?

      4
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      Рейтинг: +282

      Cнег > alex1951 1 час назад

      На себя посмотри: обозвал Губерниева... Такой понос из всех щелей твоего невоспитанного организма. Угомонись, обличитель...

      1
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      Рейтинг: +11111

      alex1951 > Cнег 1 час назад

      Снега еще нет,а ты хлебало своё разинул!
      Родственник шо ли?
      По весне снег на свалку свозят.усвой...недолго осталось)))

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      Рейтинг: +447

      Эном айс > alex1951 1 час назад

      А чего ты разорался-то опять? Лишь бы было на кого..))
      А ничего, что товарищ за Динамо топит уже полста лет.. даже тебя поболее? Да на этом Великом(нах) сайте тоже торчит дольше нас обоих. Заходит редко. Видимо из-за таких ,как мы с тобой, Алёша.)

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 > Эном айс 53 минуты назад

      Я не тот ,за кого себя выдаю...
      Я ,как и ты - пол :мужской,прогнозов - ноль....
      И вот исчо что : Твой АЙС и СНЕГ ,нечто сродни...вы не молочные ли братья?......
      Но ты меня заинтриговал...Сколько ж лет твоему собрату ,что он 50 лет топит?
      Вся шумиха из за Губы. А он ,что червонец ,что его все поголовно должны любить. Жду спокойного ответа,без перехода на личности,ОК?

      0
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      Рейтинг: +1281

      GreyDM 1 час назад

      Губер, а этот твой словесный поток дети не увидят? Гогниев, конечно, тот ещё чудик, но мне кажется, что критикуя его в такой манере, ты только уподобляешься ему. Стоит задуматься...

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      Рейтинг: +282

      Cнег > GreyDM 1 час назад

      Вот тебе и стоит задуматься. Когда Газзаев притащил его из своего аула в Динамо, я уже тогда понял, что играть кое-как может, но быть человеком адекватным этот нап не может в команде, за которую я болею очень давно. Слава Всевышнему, что Газзаев утащил в конюшню за собой этого "одаренного"! Губерниев ПРАВ!

      0
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      Рейтинг: +5155

      Enter2006 1 час назад

      Дети смотрят? А как же "говно в воротах" справедливый ты наш? Ты был уе*аном так и останешься навсегда.

      2
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      Рейтинг: +13974

      Skull_Boy 2 часа назад

      Наверно впервые я с Губером соглашусь и Гогниев нереальное животное, и интересно какой Алень его привел в Химки

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      Рейтинг: +506

      7:1 > Skull_Boy 2 часа назад

      с одного раза догадаешься? на те начинается, п*дор в середине, на рюшков заканчивается)

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 > Skull_Boy 1 час назад

      Одно дело способности Гогниева,
      другое дело оскорбления...тем более от медийного человека...
      Гогниев,что - должен ему чего?

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      Рейтинг: +16027

      Fusballer 2 часа назад

      Про Губерниева то же самое можно сказать.

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