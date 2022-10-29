«Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).

После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.

Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

«Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.

Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола.

Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения. Зачем нам нужны такие тренеры?

Я сейчас обращаюсь к РФС, РПЛ: «Нам такие люди зачем?». Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – сказал Губерниев.