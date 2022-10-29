«Ведет себя как придурок. Можно назвать его конченым мудаком». Губерниев – о Гогниеве

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
- Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
- После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
- Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.
«Он себя ведет как придурок, целенаправленно ругается на камеру, а это смотрят дети. Такие люди не должны работать в российском футболе.
Я как человек, который живет в Химках, просто в ужасе, хоть мне и безразлична эта команда. Таких людей нельзя допускать до футбола.
Даже на рынок бы его не пустили работать с такой культурой поведения. Зачем нам нужны такие тренеры?
Я сейчас обращаюсь к РФС, РПЛ: «Нам такие люди зачем?». Гогниева можно назвать только конченым мудаком», – сказал Губерниев.
Источник: «Матч ТВ»