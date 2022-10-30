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    Малафеев: «Сборная России – это семья, она должна существовать»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев одобрил проведение товарищеского матча против Таджикистана.

    «Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не в самих играх, сколько в сборе, в тренировках.

    Сборная России – это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная – это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время – тяжелое или позитивное.

    Команда должна жить, функционировать. Рано или поздно снимут все эти бредовые санкции по отношению к российским спортсменам, к футбольным командам», – сказал Малафеев.

    • Матч в Душанбе состоится 17 ноября.
    • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
    • Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.

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    Источник: «РБ Спорт»

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