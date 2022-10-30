Малафеев: «Сборная России – это семья, она должна существовать»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев одобрил проведение товарищеского матча против Таджикистана.

«Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не в самих играх, сколько в сборе, в тренировках.

Сборная России – это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная – это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время – тяжелое или позитивное.

Команда должна жить, функционировать. Рано или поздно снимут все эти бредовые санкции по отношению к российским спортсменам, к футбольным командам», – сказал Малафеев.