«Конфликтов с Гогниевым нет». Глушаков прокомментировал замену на 35-й минуте матча с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заверил, что у него нет конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым, несмотря на замену на 35-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

– Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались с тренером в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

– Нет ощущения, что нынешние игроки «Химок» просто не понимают того, что хочет Гогниев? Что они не могут играть в этот футбол.

– Не хочу говорить про ребят, про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело – играть на футбольном поле. У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все.

– А ты понимаешь, что хочет тренер?

– Понимаю, что хочет тренер. Я могу, пытаюсь играть в такой футбол.