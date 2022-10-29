Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Конфликтов с Гогниевым нет». Глушаков прокомментировал замену на 35-й минуте матча с «Динамо»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заверил, что у него нет конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым, несмотря на замену на 35-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    – Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались с тренером в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

    – Нет ощущения, что нынешние игроки «Химок» просто не понимают того, что хочет Гогниев? Что они не могут играть в этот футбол.

    – Не хочу говорить про ребят, про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело – играть на футбольном поле. У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все.

    – А ты понимаешь, что хочет тренер?

    – Понимаю, что хочет тренер. Я могу, пытаюсь играть в такой футбол.

    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Глушаков – капитан команды.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

    Новости по теме
    Глушаков через несколько часов после замены в матче с «Динамо» вышел в основе на матч Медиалиги 1
    Гогниев объяснил, почему заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо» 2
    Глушаков отреагировал на замену в первом тайме матча «Динамо» – «Химки»
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11