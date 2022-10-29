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  • Россия сыграет с Таджикистаном, Баринов хочет в Европу, Азмун близок к возвращению в РПЛ и другие новости дня

Россия сыграет с Таджикистаном, Баринов хочет в Европу, Азмун близок к возвращению в РПЛ и другие новости дня

29 октября 2022, 00:48

Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать».

Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой».

Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб».

Баринов попросил агентов найти ему команду в Европе (Антон Смирнов).

Радимов назвал два поступка, за которые ему стыдно.

РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия.

Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси».

«Он под сильным эмоциональным давлением». Спортивный психолог Райс – о Дзюбе.

Стало известно, сколько «Ференцварош» Черчесова заработал за выход в плей-офф Лиги Европы.

Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах».

Азмун близок к возвращению в РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
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