Россия сыграет с Таджикистаном, Баринов хочет в Европу, Азмун близок к возвращению в РПЛ и другие новости дня

Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать».
Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой».
Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб».
Баринов попросил агентов найти ему команду в Европе (Антон Смирнов).
Радимов назвал два поступка, за которые ему стыдно.
РФС подтвердил проведение матча Таджикистан – Россия.
Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси».
«Он под сильным эмоциональным давлением». Спортивный психолог Райс – о Дзюбе.
Стало известно, сколько «Ференцварош» Черчесова заработал за выход в плей-офф Лиги Европы.
Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах».
Азмун близок к возвращению в РПЛ.