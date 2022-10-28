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  • Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой»

Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой»

28 октября 2022, 10:43
10

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о приглашении священника в подмосковный клуб.

– Верно понимаю, что для нового менеджмента «Химок», о котором вы сказали, приглашение священнослужителя является нормальной процедурой, которая может продолжаться, развиваться?

– Абсолютно. Это нормальная история в практике нового менеджмента «Химок». Знаю и разговариваю с ребятами – эта практика будет постоянной. Она нисколько не связана со спортивными результатами.

Мы в принципе всегда на территории Московской области говорили о том, что надо поднимать боевой дух. Боевой дух наших спортсменов, находить правильные слова. Здесь, конечно и безусловно, всегда в помощь священнослужитель. Будь то православный батюшка, мулла в исламе, рабби в иудаизме. В этом нет ничего страшного.

– Приглашение священнослужителя у «Химок» будет постоянной историей?

– Думаю, да. Надо узнать у «Химок», у менеджмента, у администрации. Я по крайней мере на это надеюсь – что процедура окормления будет в «Химках» постоянной.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Команда не может победить с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
  • В 14-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Спартаку» (0:5).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1666944613
А мусульман, евреев, бурятов в Химках нет?
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portero
1666945886
Шо воровать перестанут???
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SLADE2019
1666946731
Менеджменту Химок на постоянной основе к психиатрам ходить надо, вот тогда может что то дельное в клубе начнет происходить. Считаю, с таким руководством Химкам в РПЛ нечего делать. Маразм подобного рода в наши дни непреемлим.
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Plyash
1666947137
Терюшков,а посещение ГосДумы является твоей "постоянной практикой"?Или от случая к случаю,когда пофамильное голосование?
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inzek
1666997077
этот идиот убивает клуб. надеюсь пойдет на повышение в питер)))
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Enter2006
1667013344
Зарплату игрокам платите вовремя и на постоянной основе сначала.
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