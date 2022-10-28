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    Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о приглашении священника в подмосковный клуб.

    – Верно понимаю, что для нового менеджмента «Химок», о котором вы сказали, приглашение священнослужителя является нормальной процедурой, которая может продолжаться, развиваться?

    – Абсолютно. Это нормальная история в практике нового менеджмента «Химок». Знаю и разговариваю с ребятами – эта практика будет постоянной. Она нисколько не связана со спортивными результатами.

    Мы в принципе всегда на территории Московской области говорили о том, что надо поднимать боевой дух. Боевой дух наших спортсменов, находить правильные слова. Здесь, конечно и безусловно, всегда в помощь священнослужитель. Будь то православный батюшка, мулла в исламе, рабби в иудаизме. В этом нет ничего страшного.

    – Приглашение священнослужителя у «Химок» будет постоянной историей?

    – Думаю, да. Надо узнать у «Химок», у менеджмента, у администрации. Я по крайней мере на это надеюсь – что процедура окормления будет в «Химках» постоянной.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не может победить с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • В 14-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Спартаку» (0:5).

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    Терюшков объяснил, зачем «Химки» пригласили священника на стадион
    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +741

      г.Онега 43 минуты назад

      отмыл денег свалил но все ровно продолжает нести ахинею ,и этого одаренного выбрал народ в гос думу или по блату досталось место

      0
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      Рейтинг: +13881

      playsh 1 час назад

      Терюшков,а посещение ГосДумы является твоей "постоянной практикой"?Или от случая к случаю,когда пофамильное голосование?

      0
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      Рейтинг: +709

      SLADE2019 1 час назад

      Менеджменту Химок на постоянной основе к психиатрам ходить надо, вот тогда может что то дельное в клубе начнет происходить. Считаю, с таким руководством Химкам в РПЛ нечего делать. Маразм подобного рода в наши дни непреемлим.

      2
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      Рейтинг: +66264

      portero 1 час назад

      Шо воровать перестанут???

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      Рейтинг: +5180

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      А мусульман, евреев, бурятов в Химках нет?

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      Рейтинг: +13881

      playsh > Дядя Серёжа 1 час назад

      Есть депутат из ГД,никак не избавятся...

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