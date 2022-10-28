Терюшков: «Приглашение священника в «Химки» станет постоянной практикой»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о приглашении священника в подмосковный клуб.

– Верно понимаю, что для нового менеджмента «Химок», о котором вы сказали, приглашение священнослужителя является нормальной процедурой, которая может продолжаться, развиваться?

– Абсолютно. Это нормальная история в практике нового менеджмента «Химок». Знаю и разговариваю с ребятами – эта практика будет постоянной. Она нисколько не связана со спортивными результатами.

Мы в принципе всегда на территории Московской области говорили о том, что надо поднимать боевой дух. Боевой дух наших спортсменов, находить правильные слова. Здесь, конечно и безусловно, всегда в помощь священнослужитель. Будь то православный батюшка, мулла в исламе, рабби в иудаизме. В этом нет ничего страшного.

– Приглашение священнослужителя у «Химок» будет постоянной историей?

– Думаю, да. Надо узнать у «Химок», у менеджмента, у администрации. Я по крайней мере на это надеюсь – что процедура окормления будет в «Химках» постоянной.