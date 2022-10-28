Радимов назвал два поступка, за которые ему стыдно

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, за какие свои действия он испытывал чувство стыда.

– Восемь сезонов в «Зените-2». Есть момент, за который стыдно?

– Три года назад мы играли с владимирским «Торпедо». Сыграли вничью, при этом у нас удалили двух игроков – Гойло и Томаса Рукаса.

На пресс-конференции я сказал, что, видимо, Рукас – не в нашей команде, что он подвел ребят, и я не знаю, как он им будет смотреть в глаза.

После матча поговорил с одним человеком, который объяснил, что я поступил неправильно. На следующий день извинился перед Рукасом перед всей командой.

Ни до, ни после не критиковал своих игроков публично. Стыдно. Есть вещи, которые должны оставаться внутри.

И, конечно, история с лишением водительских прав. С другой стороны, это отличная история для пацанов: если Радимова смешали с дерьмом, что произойдет с менее известным человеком?

Даже если выпил бокал пива, ни в коем случае нельзя садиться за руль.

– Почему вообще эта история произошла?

– Да полная глупость. Ресторан был рядом с моим домом – заехал к друзьям, немного выпил вина. Получил по делу. Стыдно до сих пор.

После этого ребята прикалывались: «Ну что, Николаич, сегодня за руль?».