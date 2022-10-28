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Радимов назвал два поступка, за которые ему стыдно

28 октября 2022, 14:30
9

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, за какие свои действия он испытывал чувство стыда.

– Восемь сезонов в «Зените-2». Есть момент, за который стыдно?

– Три года назад мы играли с владимирским «Торпедо». Сыграли вничью, при этом у нас удалили двух игроков – Гойло и Томаса Рукаса.

На пресс-конференции я сказал, что, видимо, Рукас – не в нашей команде, что он подвел ребят, и я не знаю, как он им будет смотреть в глаза.

После матча поговорил с одним человеком, который объяснил, что я поступил неправильно. На следующий день извинился перед Рукасом перед всей командой.

Ни до, ни после не критиковал своих игроков публично. Стыдно. Есть вещи, которые должны оставаться внутри.

И, конечно, история с лишением водительских прав. С другой стороны, это отличная история для пацанов: если Радимова смешали с дерьмом, что произойдет с менее известным человеком?

Даже если выпил бокал пива, ни в коем случае нельзя садиться за руль.

– Почему вообще эта история произошла?

– Да полная глупость. Ресторан был рядом с моим домом – заехал к друзьям, немного выпил вина. Получил по делу. Стыдно до сих пор.

После этого ребята прикалывались: «Ну что, Николаич, сегодня за руль?».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Эном айс
1666957487
П.здит как Слуцкий...,тьфу ты "как Троцкий".. Прямо легитимное создание. Дальше его держать ,дальше.. От всех и от всего в футболе.
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Freyd
1666959037
а не стыдно за спор с Уткиным?:))
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DOCTOR PENALTY
1666959330
Ресторан был рядом с домом, но Владик поехал домой почему-то через окружную дорогу.)
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Таврида
1666959602
Радимов, ты вообще-то из армейцев стал зенитовцем (как и Семак, кстати), как прокомментируешь?
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Persona_non_Grata
1666959697
А за "прогнозы" типа этого - "Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это ФАКТ" - не стыдно ??? Ну или хотя бы признать что ты тот еще " прогнозист" и твиздабол !!!(((
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шахта Заполярная
1666962196
Стыд и Радимов не совместимы, как и всем сенитовцам.
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nik55
1666962299
а не стыдно что ты как тренер полный 0
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NewLife
1666963286
Спасибо, Бомбардир, что осветил два поступка, за которые стыдно Буланову. Теперь порядок, а то я не знал, как жить дальше без этой важнейшей информации.
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inzek
1666996812
а я думал, хотя бы, что с питера и что бухает...ну ладно, итак сойдет)
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