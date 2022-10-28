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    Радимов назвал два поступка, за которые ему стыдно

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, за какие свои действия он испытывал чувство стыда.

    – Восемь сезонов в «Зените-2». Есть момент, за который стыдно?

    – Три года назад мы играли с владимирским «Торпедо». Сыграли вничью, при этом у нас удалили двух игроков – Гойло и Томаса Рукаса.

    На пресс-конференции я сказал, что, видимо, Рукас – не в нашей команде, что он подвел ребят, и я не знаю, как он им будет смотреть в глаза.

    После матча поговорил с одним человеком, который объяснил, что я поступил неправильно. На следующий день извинился перед Рукасом перед всей командой.

    Ни до, ни после не критиковал своих игроков публично. Стыдно. Есть вещи, которые должны оставаться внутри.

    И, конечно, история с лишением водительских прав. С другой стороны, это отличная история для пацанов: если Радимова смешали с дерьмом, что произойдет с менее известным человеком?

    Даже если выпил бокал пива, ни в коем случае нельзя садиться за руль.

    – Почему вообще эта история произошла?

    – Да полная глупость. Ресторан был рядом с моим домом – заехал к друзьям, немного выпил вина. Получил по делу. Стыдно до сих пор.

    После этого ребята прикалывались: «Ну что, Николаич, сегодня за руль?».

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16069

      NewLife 48 секунд назад

      Спасибо, Бомбардир, что осветил два поступка, за которые стыдно Буланову. Теперь порядок, а то я не знал, как жить дальше без этой важнейшей информации.

      0
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      Рейтинг: +16135

      Barmaleushka 5 минут назад

      Надо чаще публиковать Влада , у с.в.и.н.о.т.ы такие "возгорания" случаются от упоминания его персоны .
      Шик , блеск , красота ))))

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      Рейтинг: +7702

      nik55 17 минут назад

      а не стыдно что ты как тренер полный 0

      2
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      Рейтинг: +1182

      шахта Заполярная 18 минут назад

      Стыд и Радимов не совместимы, как и всем сенитовцам.

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      Рейтинг: +19620

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А за "прогнозы" типа этого - "Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это ФАКТ" - не стыдно ??? Ну или хотя бы признать что ты тот еще " прогнозист" и твиздабол !!!(((

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      Рейтинг: +338

      Таврида 1 час назад

      Радимов, ты вообще-то из армейцев стал зенитовцем (как и Семак, кстати), как прокомментируешь?

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      Рейтинг: +23415

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ресторан был рядом с домом, но Владик поехал домой почему-то через окружную дорогу.)

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      Рейтинг: +1342

      Freyd 1 час назад

      а не стыдно за спор с Уткиным?:))

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      Рейтинг: +414

      Эном айс 1 час назад

      П.здит как Слуцкий...,тьфу ты "как Троцкий".. Прямо легитимное создание.
      Дальше его держать ,дальше.. От всех и от всего в футболе.

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