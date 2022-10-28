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  • Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси»

Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси»

28 октября 2022, 19:56
4

Бывший комментатор «Матч ТВ», ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян близок к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и помогает осуществить трансфер в «Челси».

«Именно Нобель при полной поддержке агентов игрока – Павла Андреева и Геннадия Голубина – является главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».

Летом Нобель сумел заинтересовать [агента Эрлинга Холанда] Рафаэлу Пименту сделкой по Арсену и убедил еe участвовать в трансфере, шансы на зимний трансфер остаются», – сказал источник.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
  • Летом россиянин мог оказаться в «Челси», но переход сорвался из-за санкций. Его планируют осуществить позже.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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Беспонтий
1666977498
барев дзес нобиль джан ау красауччег ты дааа
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За_чистый_футбол
1666978670
**** спартаковская
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За_чистый_футбол
1666978683
тварь
Ответить
orlovcar
1666981020
оставьте заху в покое гоблины
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