Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси»

Бывший комментатор «Матч ТВ», ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян близок к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и помогает осуществить трансфер в «Челси».
«Именно Нобель при полной поддержке агентов игрока – Павла Андреева и Геннадия Голубина – является главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».
Летом Нобель сумел заинтересовать [агента Эрлинга Холанда] Рафаэлу Пименту сделкой по Арсену и убедил еe участвовать в трансфере, шансы на зимний трансфер остаются», – сказал источник.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом россиянин мог оказаться в «Челси», но переход сорвался из-за санкций. Его планируют осуществить позже.
Источник: «Чемпионат»