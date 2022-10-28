Журналист Арустамян – главный в подготовке трансфера Захаряна в «Челси»

Бывший комментатор «Матч ТВ», ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян близок к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и помогает осуществить трансфер в «Челси».

«Именно Нобель при полной поддержке агентов игрока – Павла Андреева и Геннадия Голубина – является главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».

Летом Нобель сумел заинтересовать [агента Эрлинга Холанда] Рафаэлу Пименту сделкой по Арсену и убедил еe участвовать в трансфере, шансы на зимний трансфер остаются», – сказал источник.