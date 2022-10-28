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  • Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб»

Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб»

28 октября 2022, 11:20
4

Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейские клубы.

— Захарян и «Челси» — верите?

— Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».

— Вот как? А в каком качестве?

— Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.

— Так как было с «Челси»?

— По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.

— Но?

— Они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам.

— Напомните?

— Как провести платeж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится.

— А сам Арсен морально и физически готов к топ-клубу Европы?

— По тому, что я вижу в последние месяцы — однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
  • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Artemka444
1666945843
Ну за дубль играть разве что!!!
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Bozigit
1666946137
Ах вот где собака зарыта)
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Plyash
1666946808
Вот кто у нас,оказывается,главная сватья,а по совместительству и главная хвальбишка,великий специалист по талантам...
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DOCTOR PENALTY
1666947701
Корнеев - руководитель мирового футбольного правительства.)
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