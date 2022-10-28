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    Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб»

    Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейские клубы.

    — Захарян и «Челси» — верите?

    — Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».

    — Вот как? А в каком качестве?

    — Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.

    — Так как было с «Челси»?

    — По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.

    — Но?

    — Они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам.

    — Напомните?

    — Как провести платeж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится.

    — А сам Арсен морально и физически готов к топ-клубу Европы?

    — По тому, что я вижу в последние месяцы — однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23414

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Корнеев - руководитель мирового футбольного правительства.)

      0
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      Рейтинг: +13881

      playsh 1 час назад

      Вот кто у нас,оказывается,главная сватья,а по совместительству и главная хвальбишка,великий специалист по талантам...

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      Рейтинг: +2017

      Bozigit 1 час назад

      Ах вот где собака зарыта)

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      Рейтинг: +1477

      Artemka444 1 час назад

      Ну за дубль играть разве что!!!

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