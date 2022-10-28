Корнеев: «Именно я предложил Захаряна «Челси». Им таже интересовался итальянский топ-клуб»

Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейские клубы.
— Захарян и «Челси» — верите?
— Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».
— Вот как? А в каком качестве?
— Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.
— Так как было с «Челси»?
— По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.
— Но?
— Они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам.
— Напомните?
— Как провести платeж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится.
— А сам Арсен морально и физически готов к топ-клубу Европы?
— По тому, что я вижу в последние месяцы — однозначно нет. Хотя его последняя игра вселила надежду.