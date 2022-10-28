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    «Он под сильным эмоциональным давлением». Спортивный психолог Райс – о Дзюбе

    Егор Райс, спортивный психолог, оценил состояние форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    «Ну если в общих чертах, то можно рассматривать это историю под несколькими углами. Во-первых, Дзюба один из самых высокооплачиваемых футболистов России, который уехал доигрывать в теплую Турцию и ситуации с тем, что он на «банке» с психологической точки зрения его никак не беспокоит. Он профессионал, он знает свое дело и если нужно, уверен, даже выйдя на замену он принесет пользу команде. А так – он доигрывает, завершая карьеру далеко не в самом плохом для себя месте.

    Во-вторых, более сложная история заключается в том, что Артем известен своим непростым характером и, вполне возможно, что он осознает, что время упущено и переживает, что игровой практики даже в средней турецкой команде он не получает, что сильно давит на него эмоционально, отсюда возможен и стресс, которому Дзюба и так был подвержен последние пару сезонов, начиная от разговоров и разбирательств с Карпиным и сборной России», – сказал Райс.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
    • Летом он тренировался с «Рубином», который выступает в Первой лиге.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12093

      ВетеR 39 минут назад

      Дрочить не дают ?)

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      Рейтинг: +13973

      Skull_Boy 46 минут назад

      Да кому он нужен то этот клоун и реальность показала, что без подпивки Газпрома в лиге он мешок, как и Азмун

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