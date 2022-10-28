«Он под сильным эмоциональным давлением». Спортивный психолог Райс – о Дзюбе

Егор Райс, спортивный психолог, оценил состояние форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

«Ну если в общих чертах, то можно рассматривать это историю под несколькими углами. Во-первых, Дзюба один из самых высокооплачиваемых футболистов России, который уехал доигрывать в теплую Турцию и ситуации с тем, что он на «банке» с психологической точки зрения его никак не беспокоит. Он профессионал, он знает свое дело и если нужно, уверен, даже выйдя на замену он принесет пользу команде. А так – он доигрывает, завершая карьеру далеко не в самом плохом для себя месте.

Во-вторых, более сложная история заключается в том, что Артем известен своим непростым характером и, вполне возможно, что он осознает, что время упущено и переживает, что игровой практики даже в средней турецкой команде он не получает, что сильно давит на него эмоционально, отсюда возможен и стресс, которому Дзюба и так был подвержен последние пару сезонов, начиная от разговоров и разбирательств с Карпиным и сборной России», – сказал Райс.