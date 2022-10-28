Терюшков: «Черчесов? Не слежу за новостями из недружественных стран»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отказался комментировать успех главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Его команда досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.

«За новостями футбола, как и других видов спорта, в странах, признанных недружественными, не слежу, считаю это пустой тратой времени», – сказал Терюшков.