Шалимов объяснил, почему не считает Черчесова лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара» Игорь Шалимов не считает коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим в России.

«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать. Он тренирует в Европе, и у него там нормально получается — можно только поздравить. Но я бы не сказал, что Черчесов — лучший тренер России. Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», – сказал Шалимов.