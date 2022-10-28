Шалимов объяснил, почему не считает Черчесова лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара» Игорь Шалимов не считает коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим в России.
«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать. Он тренирует в Европе, и у него там нормально получается — можно только поздравить. Но я бы не сказал, что Черчесов — лучший тренер России. Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», – сказал Шалимов.
- Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
- Россиянин сделал с командой золотой дубль.
- «Ференцварош» и сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.
Источник: «Чемпионат»