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    Шалимов объяснил, почему не считает Черчесова лучшим тренером России

    Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара» Игорь Шалимов не считает коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим в России.

    «Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать. Он тренирует в Европе, и у него там нормально получается — можно только поздравить. Но я бы не сказал, что Черчесов — лучший тренер России. Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», – сказал Шалимов.

    • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
    • Россиянин сделал с командой золотой дубль.
    • «Ференцварош» и сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +418

      Эном айс 22 минуты назад

      Поэтому такую шкуру, как Шалимов, и гонят изо всех клубов России.

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      Рейтинг: +228

      KLINSI 23 минуты назад

      Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», – сказал Шалимов...

      Не прав Игорь.
      Валерий Непомнящий наделал шума на ЧМ в 1990 с Камеруном тому подтверждение.

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