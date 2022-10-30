Где смотреть «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 октября

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 15-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 30 октября.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Краснодар – Зенит
- Победа «Краснодара» – 6.90
- Ничья – 5.0
- Победа «Зенита» – 1.47
Источник: «Бомбардир»