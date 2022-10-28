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    Где смотреть «Краснодар» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 октября

    «Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 15-го тура РПЛ.

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    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Зенит

    Ставки на матч Краснодар – Зенит

    Коэффициенты:

    • Победа «Краснодара» – 6.90
    • Ничья – 5.0
    • Победа «Зенита» – 1.47

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