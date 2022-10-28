«Победил бы с закрытыми глазами». Петржела сравнил «Зенит» и «Ференцварош» Черчесова

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил успех Станислава Черчесова с «Ференцварошем». Россиянин вывел венгров в плей-офф Лиги Европы досрочно.

«Черчесов прошел сложный путь. После провала на Евро-2020 многие списали его со счетов, но Станислав доказал, что является сильным футбольным тренером. Лига Европы – сложный с точки зрения конкуренции турнир, поэтому успех там всегда имеет большое значение.

Хотя сейчас российские клубы отстранены от еврокубков, но я уверен, что в очном матче «Зенит» бы обыграл «Ференцварош» Черчесова с закрытыми глазами. Индивидуально игроки «Зенита» намного сильнее венгров», – сказал Петржела.