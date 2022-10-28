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    «Победил бы с закрытыми глазами». Петржела сравнил «Зенит» и «Ференцварош» Черчесова

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил успех Станислава Черчесова с «Ференцварошем». Россиянин вывел венгров в плей-офф Лиги Европы досрочно.

    «Черчесов прошел сложный путь. После провала на Евро-2020 многие списали его со счетов, но Станислав доказал, что является сильным футбольным тренером. Лига Европы — сложный с точки зрения конкуренции турнир, поэтому успех там всегда имеет большое значение.

    Хотя сейчас российские клубы отстранены от еврокубков, но я уверен, что в очном матче «Зенит» бы обыграл «Ференцварош» Черчесова с закрытыми глазами. Индивидуально игроки «Зенита» намного сильнее венгров», – сказал Петржела.

    • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
    • Россиянин сделал с командой золотой дубль.
    • «Ференцварош» и сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Теркчанин 20 минут назад

      Если бы у бабки.............,ну вы поняли.

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      Рейтинг: +16141

      Barmaleushka 35 минут назад

      Ща рылов опять крыть начнёт )))

      2
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