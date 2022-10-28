Корнеев: «Без господдержки российский футбол обречен»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о госфинансировании в российском футболе.

«Пересмотреть статьи расходов российских клубов? Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, что за один год это перевернуть невозможно.

Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут.

Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречeн. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом», – сказал Корнеев.