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    Корнеев: «Без господдержки российский футбол обречен»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о госфинансировании в российском футболе.

    «Пересмотреть статьи расходов российских клубов? Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, что за один год это перевернуть невозможно.

    Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут.

    Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречeн. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом», – сказал Корнеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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