Терюшков объяснил, зачем «Химки» пригласили священника на стадион

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал приглашение священника в подмосковный клуб.
— Верно понимаю, исходя из сказанного вами в программе «Есть тема!», что новому менеджменту «Химок» просто близки традиции православия, поэтому на стадион и был приглашен священнослужитель?
— Абсолютно правильно. Таинство чина освящения было не ради побед, как решили вместе ряд telegram-каналов, объединенных в одну сеть, и как это преподносила Собчак. Это было в рамках, уверен в этом, нового менеджмента футбольного клуба «Химок», который [недавно] пришел.
Это глубоко верующие люди, поэтому тут абсолютно нормальная практика — когда приглашают священнослужителя. И когда священнослужитель окормляет организации, заряжает их, приближает к Богу.
Но это не значит, что пойдут победы или что-то еще. Вот это неправильная риторика, которая была передернута рядом объединенных в одну сетку телеграм-каналов.
Мы видели, что писали. Мы видим, что написала та же самая Собчак. Мы помним все ее процедуры венчания — когда она на катафалке приезжает в православный храм: это уже за гранью добра и зла.
Недавно почитал слова одного священнослужителя, когда он говорит, что по законам Божьим, Христовым, ты должен прощать своих врагов. Но прощать врагов Божьих — это значит становиться на их сторону.
Ксения Собчак, как мне кажется, враг Божий. И та кара, которая ее постигла, — она к ней целенаправленно шла и получила ее заслуженно. Сейчас она будет на чужбине. И здесь [в России] она своей не стала, а там будет чужой.
- «Химки» идут в зоне вылета.
- Команда не может победить с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
- В 14-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Спартаку» (0:5).