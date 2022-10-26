Семин: «Вполне вероятно, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова форварда «Зенита» Ивана Сергеева, который назвал Сергея Семака европейским тренером.

– Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали.

– Ожидаете ли вы, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу?

– Это у него надо спросить. Он хорошо знает язык – это немаловажный фактор, поэтому вполне вероятно. Пока, я как понимаю, его все устраивает в «Зените». Прекрасная команда.

– В каком чемпионате или клубе он мог бы себя проявить?

– Это он сам определится, если он захочет уехать.