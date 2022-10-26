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    Семин: «Вполне вероятно, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова форварда «Зенита» Ивана Сергеева, который назвал Сергея Семака европейским тренером.

    – Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали.

    – Ожидаете ли вы, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу?

    – Это у него надо спросить. Он хорошо знает язык – это немаловажный фактор, поэтому вполне вероятно. Пока, я как понимаю, его все устраивает в «Зените». Прекрасная команда.

    – В каком чемпионате или клубе он мог бы себя проявить?

    – Это он сам определится, если он захочет уехать.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1478

      jek718875 56 минут назад

      Серожа Семак сказал как отрезал:только МанСити,буду ждать сколько потребуется...

      0
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      Рейтинг: +325

      Мася_1989 1 час назад

      Ференцварош после Черчесова примет?

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      Рейтинг: +1041

      Красногвардейчик 1 час назад

      Зачем? чтоб как Дзюба позориться?

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      Рейтинг: +5177

      Дядя Серёжа 1 час назад

      В Белорусию?

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