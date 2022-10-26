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  • Семин: «Вполне вероятно, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу»

Семин: «Вполне вероятно, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу»

26 октября 2022, 15:56
5

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова форварда «Зенита» Ивана Сергеева, который назвал Сергея Семака европейским тренером.

– Я этого вообще слова не понимаю, что такое европейский тренер или другой страны. Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали.

– Ожидаете ли вы, что Семак в ближайшие годы уедет в Европу?

– Это у него надо спросить. Он хорошо знает язык – это немаловажный фактор, поэтому вполне вероятно. Пока, я как понимаю, его все устраивает в «Зените». Прекрасная команда.

– В каком чемпионате или клубе он мог бы себя проявить?

– Это он сам определится, если он захочет уехать.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1666790746
В Белорусию?
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Красногвардейчик
1666791125
Зачем? чтоб как Дзюба позориться?
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Мася_1989
1666791775
Ференцварош после Черчесова примет?
Ответить
jek718875
1666792872
Серожа Семак сказал как отрезал:только МанСити,буду ждать сколько потребуется...
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zigbert
1666808791
Зачем ему рисковать когда в Зените у него идет лучше некуда. Не заладится в Европе тогда конец карьере.
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