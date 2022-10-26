Сергеев: «Семак – европейский тренер»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев охарактеризовал тренерские качества Сергея Семака.
«Сергей Богданович сам поиграл на хорошем уровне в Европе. Он перенес это в тренерскую работу. Ставит современный футбол. У нас много бразильцев, иностранцев, русских ребят. Он нашел подход ко всем, любит комбинационный футбол, максималист, всегда за команду. Он европейский тренер», – считает Сергеев.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
- «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.
Источник: «Р-Спорт»