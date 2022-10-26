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    Сергеев: «Семак – европейский тренер»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев охарактеризовал тренерские качества Сергея Семака.

    «Сергей Богданович сам поиграл на хорошем уровне в Европе. Он перенес это в тренерскую работу. Ставит современный футбол. У нас много бразильцев, иностранцев, русских ребят. Он нашел подход ко всем, любит комбинационный футбол, максималист, всегда за команду. Он европейский тренер», – считает Сергеев.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
    • «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      Азбука 46 минут назад

      Уж какой европейский не знаю. Однако, как состоявшийся тренер в РПЛ, Семак доказал и в Уфе, и в Зените, где до него облажались Луческу и Манчини.

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