Госдума отменила круглый стол по Fan ID

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил об отмене круглого стола по теме Fan ID.
«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ», — сказал Свищев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»