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    Госдума отменила круглый стол по Fan ID

    Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил об отмене круглого стола по теме Fan ID.

    «Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ», — сказал Свищев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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