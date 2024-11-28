Петржела сказал, как «Зенит» мог бы выступить в этой Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургский клуб не смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если бы участвовал в текущем розыгрыше турнира.

«Если бы «Зенит» участвовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то точно бы не попал в плей-офф. Сейчас даже «ПСЖ» туда не попадет. А «Зенит» плохо выступал в последних розыгрышах еврокубков», – сказал Петржела.

В этом сезоне в Лиге чемпионов впервые проводится общий этап с участием 36 команд. 8 лучших из них напрямую выйдут в 1/8 финала, а следующие 16 попадут в раунд плей-офф. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, вылетают.

Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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