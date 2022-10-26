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РФС назначил арбитров на матчи «Локомотив» – ЦСКА и «Краснодар» – «Зенит»

26 октября 2022, 14:17
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РФС назначил судей на матчи 15-го тура РПЛ.

Артем Любимов обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА, Сергей Иванов рассудит «Спартак» и «Торпедо», а Владимир Москалев«Краснодар» и «Зенит».

28 октября (пятница)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

29 октября (суббота)

«Динамо» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.

30 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Урал»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Спартак» – «Торпедо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Николай Левников.

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Источник: сайт РФС
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Комментарии (2)
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ySS
1666785405
Пожелаю судьям меньше решающих ошибок
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Бугимен
1666793110
ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!!!
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