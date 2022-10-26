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    Газизов объяснил отставку Попова. Тренер пробыл в «Уфе» два месяца

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по отставке главного тренера Дениса Попова.

    «Мы благодарны, что в своe время Денис Александрович принял решение возглавить нас. Он пытался сделать всe ради результата, но результатов нет. Команда находится не в лучшем состоянии, поэтому принято общее решение расстаться.

    Расстались на хорошей ноте. У нас претензий по работе нет. Результат для тренера – самый важный фактор. Здесь не должно быть сантиментов. Денис Александрович профессионал и всe понимает. Будем двигаться дальше.

    В то же время у меня есть уверенность, что у Дениса Александровича будет возможность показать себя в этой профессии. Он хороший специалист. Просто так бывает – такая профессия», – сказал Газизов.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 15 турах и идет на 13-м месте в таблице.
    • Попов принял «Уфу» в августе.

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    Источник: «Чемпионат»

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