Газизов объяснил отставку Попова. Тренер пробыл в «Уфе» два месяца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по отставке главного тренера Дениса Попова.

«Мы благодарны, что в своe время Денис Александрович принял решение возглавить нас. Он пытался сделать всe ради результата, но результатов нет. Команда находится не в лучшем состоянии, поэтому принято общее решение расстаться.

Расстались на хорошей ноте. У нас претензий по работе нет. Результат для тренера – самый важный фактор. Здесь не должно быть сантиментов. Денис Александрович профессионал и всe понимает. Будем двигаться дальше.

В то же время у меня есть уверенность, что у Дениса Александровича будет возможность показать себя в этой профессии. Он хороший специалист. Просто так бывает – такая профессия», – сказал Газизов.