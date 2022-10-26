Получить Fan ID можно будет без посещения МФЦ

Процедура получения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) будет упрощена с весны.
«С марта карту болельщика для матчей РПЛ можно будет оформить дистанционно», – сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»