Получить Fan ID можно будет без посещения МФЦ

Процедура получения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) будет упрощена с весны.

«С марта карту болельщика для матчей РПЛ можно будет оформить дистанционно», – сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.