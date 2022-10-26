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    Получить Fan ID можно будет без посещения МФЦ

    Процедура получения индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) будет упрощена с весны.

    «С марта карту болельщика для матчей РПЛ можно будет оформить дистанционно», – сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16045

      NewLife 5 минут назад

      А приплачивать сколько будут?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      Aviator 10 минут назад

      А вам, фашистики, даже билета не надо, чтобы пойти нах...

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