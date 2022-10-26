Карасев: «На мем «ручной карась Гинера» не обижаюсь»

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал, как реагирует на шутки о себе.

— Вы сказали, что соцсетями почти не пользуетесь, но не могли не видеть мем «ручной карась Гинера». Как к нему относитесь?

— Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали — и не только про меня. Если людям нравится — пожалуйста. Можно посмеяться.

— Такие вещи не обижают?

— Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений. Все остальное — ноль проблем, честно. Я же человек позитивный, а от негатива стараюсь держаться стороной. В последнее время даже телевизор не включаю, чтобы не окунаться во все то, что происходит... Это тяжело. Лучше включу советскую комедию (пусть идет фоном), с детьми пообщаюсь — мне от этого точно станет лучше.