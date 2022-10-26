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    Карасев: «На мем «ручной карась Гинера» не обижаюсь»

    Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал, как реагирует на шутки о себе.

    — Вы сказали, что соцсетями почти не пользуетесь, но не могли не видеть мем «ручной карась Гинера». Как к нему относитесь?

    — Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали — и не только про меня. Если людям нравится — пожалуйста. Можно посмеяться.

    — Такие вещи не обижают?

    — Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений. Все остальное — ноль проблем, честно. Я же человек позитивный, а от негатива стараюсь держаться стороной. В последнее время даже телевизор не включаю, чтобы не окунаться во все то, что происходит... Это тяжело. Лучше включу советскую комедию (пусть идет фоном), с детьми пообщаюсь — мне от этого точно станет лучше.

    • Карасев судит в РПЛ с 2007 года.
    • Москвич судил на ЧМ и Евро.
    • Сейчас Карасев отстранен от международного футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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