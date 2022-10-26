«Как может нравиться их игра? Но догнать «Зенит» возможно». Гаврилов – о «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не считает чемпионскую гонку в РПЛ завершенной.

– Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв семь очков. Три игры и станет все возможно. Главное, как будет играть «Спартак»?

– Что скажете о нынешней игре красно-белых?

– Как может нравиться их игра? Они победили со счетом 5:0, но «Химки» привезли себе три гола себе. «Спартак» подловил соперника на ошибках. Из-за того, что наши клубы не играют в еврокубках, невозможно оценить их уровень. «Спартак» не очень сильно уступает «Зениту». Все остальные команды играют слабо. В прошлом году хвалили «Сочи», «Краснодар». Где они сейчас?