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    «Как может нравиться их игра? Но догнать «Зенит» возможно». Гаврилов – о «Спартаке»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не считает чемпионскую гонку в РПЛ завершенной.

    – Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв семь очков. Три игры и станет все возможно. Главное, как будет играть «Спартак»?

    – Что скажете о нынешней игре красно-белых?

    – Как может нравиться их игра? Они победили со счетом 5:0, но «Химки» привезли себе три гола себе. «Спартак» подловил соперника на ошибках. Из-за того, что наши клубы не играют в еврокубках, невозможно оценить их уровень. «Спартак» не очень сильно уступает «Зениту». Все остальные команды играют слабо. В прошлом году хвалили «Сочи», «Краснодар». Где они сейчас?

    • В очном матче 1-го круга «Зенит» победил «Спартак» (2:1).
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1039

      Красногвардейчик 9 минут назад

      Гаврилов бредит. Разница в игре с Зенитом огромная. ЦСКА играет не хуже Спартака, но реализация ужасная

      0
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      Рейтинг: +375

      rac531 37 минут назад

      Каждая команда играет так, как позволяет ей соперник)
      "Спартак" ПОЗВОЛИЛ сыграть "Химкам" так, как они сыграли)

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      Рейтинг: +7916

      piligrim1986 56 минут назад

      ну т.е. иными словами, возвращаемся в бытность Карреры. Значит, все с игрой хорошо, ибо тогда все говорили примерно также

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      Рейтинг: +15995

      Fusballer 1 час назад

      То что привезли три гола себе - это их проблемы.
      Сергеев вот сказал, что мячи Оренбургу порой сами залетали, что для этого ничего делать не надо было))) Так что...)))

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      Рейтинг: +15995

      Fusballer > Fusballer 56 минут назад

      Точнее он про Сочи так сказал. Хотя какая разница)))

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      Рейтинг: +26383

      JTherry 1 час назад

      любое спортивное соревнование состоит в "подлавливании соперников на ошибках"... нашим клубам теперь не скоро светит выступление в еврокубках - и многое, если не всё, будет зависеть от конечного результата завершения СВО...

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