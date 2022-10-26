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  • «Как может нравиться их игра? Но догнать «Зенит» возможно». Гаврилов – о «Спартаке»

«Как может нравиться их игра? Но догнать «Зенит» возможно». Гаврилов – о «Спартаке»

26 октября 2022, 08:51
7

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов не считает чемпионскую гонку в РПЛ завершенной.

– Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв семь очков. Три игры и станет все возможно. Главное, как будет играть «Спартак»?

– Что скажете о нынешней игре красно-белых?

– Как может нравиться их игра? Они победили со счетом 5:0, но «Химки» привезли себе три гола себе. «Спартак» подловил соперника на ошибках. Из-за того, что наши клубы не играют в еврокубках, невозможно оценить их уровень. «Спартак» не очень сильно уступает «Зениту». Все остальные команды играют слабо. В прошлом году хвалили «Сочи», «Краснодар». Где они сейчас?

  • В очном матче 1-го круга «Зенит» победил «Спартак» (2:1).
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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JTherry
1666767513
любое спортивное соревнование состоит в "подлавливании соперников на ошибках"... нашим клубам теперь не скоро светит выступление в еврокубках - и многое, если не всё, будет зависеть от конечного результата завершения СВО...
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Fusballer
1666768151
То что привезли три гола себе - это их проблемы. Сергеев вот сказал, что мячи Оренбургу порой сами залетали, что для этого ничего делать не надо было))) Так что...)))
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piligrim1986
1666768584
ну т.е. иными словами, возвращаемся в бытность Карреры. Значит, все с игрой хорошо, ибо тогда все говорили примерно также
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Красногвардейчик
1666771384
Гаврилов бредит. Разница в игре с Зенитом огромная. ЦСКА играет не хуже Спартака, но реализация ужасная
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zigbert
1666789368
А какой смысл проверять сейчас уровень российских клубов на играх в еврокубках. Теперь там играть не придется долго. Ведущие клубы РПЛ теперь все силы расходуют на внутренний чемпионат, отсюда и такое количество крупных счетов, каких не было в прошлом сезоне. Отрыв Зенита хотя и не так велик но у команды хороший запас прочности, имея почти два состава. Случиться конечно может всякое но если только сам Зенит будет транжирить очки.
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