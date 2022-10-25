Министр спорта Матыцин отреагировал на требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о намерении УАФ добиваться исключения РФС из состава УЕФА и ФИФА.

«Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности.

Что это основная миссия спорта – быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо.

Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Мы никогда ни от кого не отворачивались, чтобы поворачиваться, разворачиваться, мы, еще раз повторю, спортивная страна со своими традициями, культурой.

У нас большой внутренний ресурс, есть стратегия развития, думаю, что в итоге и международное сообщество и международные федерации поймут, что они потеряют многое за этот период отстранения для развития своих видов спорта, привлечению СМИ, коммерческой составляющей в том числе, популяризации видов спорта во многих странах.

Не считаю, что нужно делать выбор, куда повернуться. Мы конструктивно ведем диалог и с азиатскими странами.

В спорте, мы не раз говорили, нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, приглашаем всех, но каждый принимает решение в соответствии с политической ситуацией в их странах», – заявил Матыцин.