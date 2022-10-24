Кураньи: «Было бы неплохо, если бы Кокорин играл в России. Еще приятнее, если бы в «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России. Еще было бы приятнее, если бы это было московское «Динамо».

Однако мы говорим о сегодняшнем дне. На данный момент Саша игрок «Ариса». Он счастлив играть на Кипре», – сказал Кураньи.