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    Кураньи: «Было бы неплохо, если бы Кокорин играл в России. Еще приятнее, если бы в «Динамо»

    Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

    «Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России. Еще было бы приятнее, если бы это было московское «Динамо».

    Однако мы говорим о сегодняшнем дне. На данный момент Саша игрок «Ариса». Он счастлив играть на Кипре», – сказал Кураньи.

    • Кокорин отыграл 7 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
    • 31-летний футболист должен вернуться в «Фиорентину» летом.
    • Игрок участвовал в ЧМ-2014.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17542

      Cleaner 1 час назад

      Скорее Кураньи в свои сорок лет будет играть за Динамо, чем тунеядец Кокорин.

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