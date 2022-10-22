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    Бундеслига. «Бавария» победила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д – «Штутгарт» (5:0). «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом»

    «Бавария» в 11-м туре чемпионата Германии победила на выезде «Хоффенхайм». Мюнхенцы приблизились к лидирующему в таблице «Униону».

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт». Команда Эдина Терзича поднялась на четвертое место. «Штутгарт» опустился в зону переходных матчей.

    «Байер» Хаби Алонсо сыграл вничью с «Вольфсбургом». Россиянин Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев. Форвард Сердар Азмун не играл из-за травмы.

    Германия. Бундеслига. 11-й тур

    Хоффенхайм – Бавария – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мусиала, 18; 0:2 – Чупо-Мотинг, 38.

    Боруссия Д – Штутгарт – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Беллингем, 2; 2:0 – Зюле, 13; 3:0 – Рейна, 44; 4:0 – Беллингем, 53; 5:0 – Мукоко, 72.

    Байер – Вольфсбург – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Диаби, 17; 1:1 – Андрих, 28 (в свои ворота); 1:2 – Арнольд, 53 (с пенальти); 2:2 – Фримпонг, 76.

    Незабитые пенальти: Диаби, 10 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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