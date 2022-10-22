Самедов прокомментировал кризис в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» Александр Самедов высказался о проблемах московского клуба.
– Как смотрите на то, что случилось с проектом «Локомотива»?
– Такое бывает. У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так.
– Но у вас наверняка были другие ожидания – в том смысле, что все придет к тому финалу, к которому и пришло.
– Но мои ожидания – это мои проблемы.
– Вы намекаете на то, что все случившееся – логично.
– Наверное, да, раз все так получилось.
– Нынешний «Локомотив» – худший проект из тех, что вы видели в этом клубе?
– Не хочу в это углубляться. Но изначально – есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные.
Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы.
– Что с большинством из новичков, которых все-таки взяли, не так?
– Они не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив».
– Кого бы из новичков «Локомотива» вы точно бы взяли?
– Неплохой парень Изидор.
- «Локо» набрал 12 очков в 13 турах и идет в зоне стыков РПЛ.
- Сегодня команда примет «Динамо».
- 8 октября клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Также ушел в отставку председатель совета директоров Александр Плутник.