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    Самедов прокомментировал кризис в «Локомотиве»

    Экс-футболист «Локомотива» Александр Самедов высказался о проблемах московского клуба.

    – Как смотрите на то, что случилось с проектом «Локомотива»?

    – Такое бывает. У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так.

    – Но у вас наверняка были другие ожидания – в том смысле, что все придет к тому финалу, к которому и пришло.

    – Но мои ожидания – это мои проблемы.

    – Вы намекаете на то, что все случившееся – логично.

    – Наверное, да, раз все так получилось.

    – Нынешний «Локомотив» – худший проект из тех, что вы видели в этом клубе?

    – Не хочу в это углубляться. Но изначально – есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные.

    Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы.

    – Что с большинством из новичков, которых все-таки взяли, не так?

    – Они не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив».

    – Кого бы из новичков «Локомотива» вы точно бы взяли?

    – Неплохой парень Изидор.

    • «Локо» набрал 12 очков в 13 турах и идет в зоне стыков РПЛ.
    • Сегодня команда примет «Динамо».
    • 8 октября клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Также ушел в отставку председатель совета директоров Александр Плутник.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4908

      PAREVG. 3 часа назад

      Они не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив» - Керк, Мампаси, Едвай, Тикнизян.

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