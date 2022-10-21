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    Шунин: «В РПЛ нет проходных матчей»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Локомотив» и «Динамо» — это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч.

    Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», – сказал Шунин.

    • «Локомотив» и «Динамо» сыграют завтра, 22 октября.
    • Динамовцы идут в РПЛ 8-ми.
    • «Локомотив» расположился в зоне переходных матчей.

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    Источник: Sport24

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