Шунин: «В РПЛ нет проходных матчей»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Локомотив» и «Динамо» — это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч.
Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», – сказал Шунин.
- «Локомотив» и «Динамо» сыграют завтра, 22 октября.
- Динамовцы идут в РПЛ 8-ми.
- «Локомотив» расположился в зоне переходных матчей.